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İskele Belediye personeline ruh sağlığı semineri verildi

 İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Sağlık Bakanlığı ve Türk Psikologlar Derneği’yle iş birliğinde “iş yerinde ruh sağlığı ve koruyucu ruh sağlığı” konulu seminer düzenlendi. 

11 Ekim 2018 Perşembe 14:22
İskele Belediye personeline ruh sağlığı semineri verildi

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye personeline yönelik seminer, tüm personelin katılımının sağlanması için 2 oturumda gerçekleştirildi.

Psikologlar Şerife Hilkat ile Türkmen Töre tarafından verilen seminerde, iş verimliliğini artırmak için neler yapılabileceği; depresyon, tükenmişlik sendromu ve mobbinge karşı ne yapılması gerektiği anlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İskele BelediyesiRuh Sağlığı SemineriHaberGündemKıbrıs
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