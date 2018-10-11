İskele Belediye personeline ruh sağlığı semineri verildi

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye personeline yönelik seminer, tüm personelin katılımının sağlanması için 2 oturumda gerçekleştirildi.



Psikologlar Şerife Hilkat ile Türkmen Töre tarafından verilen seminerde, iş verimliliğini artırmak için neler yapılabileceği; depresyon, tükenmişlik sendromu ve mobbinge karşı ne yapılması gerektiği anlatıldı.