İskele Belediyesi 1. Bal Festivali bugün

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre saat 10.00’da başlayan festival gün boyu sürecek.

Festivalde bal ve diğer arı ürünleri, yöresel lezzetler el sanatları, halk dansları gösterisi Retro Çalgıcıları ve zıp zıp çocuk alanı yer alacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tüm halkı bu yıl ilki gerçekleşecek İskele Belediyesi 1. Topçuköy Bal Festivali’ne davet etti.

Arının insan yaşamı için çok büyük değer teşkil ettiğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, Einstein’ın ‘eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır’ sözünü hatırlattı.

Sadıkoğlu, festivalde amaçlarının arı ve arının mucizevi ürünlerini halkla buluşturmak olduğunu belirtti.