İskele belediyesi 3. Deniz festivali başlıyor

Pandemi nedeni ile yapılamayan Geleneksel İskele Festivali’ni özleyenlere bir nebze olsun keyifli vakit geçirtmek için İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenecek ve 3 gün sürecek festivalde, yine yerli şarkıcılar sahne alacak. 5 Ağustos’ta dans gösterileri ile başlayacak festivalde ilk konseri Fikri Karayel verecek. Tüm etkinliklerin ücretsiz gerçekleşeceği 3. Deniz Festivali’nde yer alacak yarışmalar için ise kayıtlar başladı.

DANS GÖSTERİ İLE BAŞLAYACAK FESTİVALİN AÇILIŞ KONSERİ FİKRİ KARAYEL’DEN

İskele Belediyesi’nin pandemiden dolayı verdiği aranın ardından bu yıl 3.’sünü düzenleyeceği Deniz Festivali, 5/6 ve 7 Ağustos tarihlerinde İskele Belediyesi Halk Plajı’nda gerçekleşecek. 5 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra konuk ülkeler; Meksika, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya’nın sunacağı dans gösterileri ile başlayacak 3. Deniz Festivali saat 22.00’da ise ülkemiz şarkıcılarından Fikri Karayel’in vereceği konserle devam edecek.

3 GÜN SÜRECEK FESTİVALDE ÇAĞDAŞ AYDAŞ İLE GRUP RAST DA SAHNE ALACAK

Yaz şenliklerinin ardından Deniz Festivali’nde de yerli şarkıcılardan yana tercihini kullanan İskele Belediyesi, 3 gün sürecek festivalde Çağdaş Aydaş ile Grup Rast’ı da İskele Belediyesi Halk Plajı’nda ağırlayacak. 6 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00’da Çağdaş Aydaş, 7 Ağustos Pazar günü saat 22.00’da ise GRUP RAST, müzikseverlerle buluşacak. Konserlerin hepsi de ücretsiz izlenebilecek.

YAĞLI DİREK BAYRAK KAPMA VE DALMA YARIŞMASI DA DENİZ FESTİVALİ’NDE

Ülkemizin en köklü festivali Geleneksel İskele Festivali’nin olmazsa olmazı Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması da İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali’nde yer alacak. 6 Ağustos Cumartesi günü İskele Boğaz’da Park Alanı’nda gerçekleşecek yarışmada dereceye girenlere para ödülü verilecek, her iki yarışma için başvurular yarışma öncesinde, alanda, yapılabilecek.

ÇOCUKLAR UÇURTMA ŞENLİĞİ VE SURVIVOR ÇOCUK YARIŞMASINDA EĞLENECEK

7’den 70’e herkesin bir şeyler bulabileceği 3. Deniz Festivali’nde çocuklar da keyifli vakit geçirecek. Çocuklar ilk olarak 6 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de İskele Belediyesi Halk Plajı’nda Uçurtma Şöleni ve çocuk oyunlarında eğlenecek 7 Ağustos Pazar günü saat 17.00’da ise Survivor Çocuk İskele yarışmasında ter dökecek. Çok sayıda parkurun yer alacağı yarışmaya başvurular günler öncesinden başladı.9-10-11 yaş çocukların katılabileceği yarışmaya katılım için son başvuru ise 5 Ağustos Cuma. Başvurular, İskele Belediyesi Kültür İşleri Birimi’ne yapılabiliyor.

KUMDAN HEYKEL YARIŞMASI’NDA HÜNERLER SERGİLENECEK

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İskele Sahil LEO, İskele Sahil Lions, Lefkoşa Lider Leo Kulübü ve Girne Özgürada Lions Kulübü’nün bu yıl 5.sini düzenleyeceği Kumdan Heykel Yarışması da 3. Deniz Festivali’nde yer alacak. 7 Ağustos Pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında İskele Belediyesi Halk Plajı’nda gerçekleşecek Yarışmaya kayıtlar devam ediyor. Yarışmaya katılım için en az 2-en fazla 4 kişilik grup şartı aranıyor. Başvurular 0542 882 70 92 ve 858 43 42 numaralı telefonlardan yapılabiliyor.

TÜM EKİNLİKLER ÜCRETSİZ

5 Ağustos’ta başlayıp 7 Ağustos’ta son bulacak ve 3 gün sürecek İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali’nde yer alan tüm etkinlikler ücretsiz gerçekleşecek. İskele Belediyesi Halk Plajı’nde gerçekleşecek festivale 7’den 70’e herkes katılabilecek.