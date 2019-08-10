İskele Belediyesi bayram önlemlerini açıkladı

İskele Belediyesi, yarın başlayıp 4 gün sürecek Kurban Bayramı’nın İskele ve köylerinde huzur içinde geçmesi için bir dizi önlem aldı.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Zabıta Birimine, zabıta müdahalesi gerektirecek herhangi bir durum karşısında bayram süresince de ulaşılabilecek.

Birim aynı zamanda tatilde de yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan İskele Belediyesi Halk Plajı’nda devriye gezecek.

Bugün itibariyle İskele Belediyesi Halk Plajı’nda görev alacak zabıta ve o zabıtalara acil bir durumda ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle;

10 Ağustos Cumartesi: Zabıta Memuru Hüseyin Gülersoy: 0548 810 11 18

11 Ağustos Pazar: Zabıta Memuru İbrahim Züğürt: 0542 864 59 00

12 Ağustos Pazartesi Zabıta Birim Sorumlusu Bilal Dericioğlu: 0548 810 11 16

13 Ağustos Salı Zabıta Memuru İbrahim Züğürt: 0542 864 59 00

14 Ağustos Çarşamba Zabıta Memuru Abdurrahman Günenç: 0548 810 11 17

Bu arada İskele Belediyesi 4 gün sürecek bayram tatilinde çöp toplama, defin ve su işlemlerinde rutin işleyişine devam edecek.

İskele Belediyesi mezbahası da kurbanların sağlıklı ortamda kesilmesi ve halk sağlığı için bayramın 1. ve 2. günü 08.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.

İskele Belediye veznesi de vatandaşın ödemelerini yapabilmeleri ve kartlarına su yükleyebilmeleri için bugün ve bayramın 3. günü olan 13 Ağustos Salı 09.00-12.00 saatleri arasında açık olacak.

İskele Belediyesine Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle

Genel sorun bildirimi 444 21 22, Ustabaşı 0548 810 11 05, Su İşleri 0548 810 12 29, Defin İşlemleri 0548 810 11 05, Mezbaha 0548 810 11 62.

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle;

Orman Yangın 177, Polis İmdat 155, Acil Servis 112, Yangın 199, İskele Polis Müdürlüğü 371 23 33, İskele Sağlık Merkezi 371 23 19.