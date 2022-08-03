Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Silah çekip tehdit etti!
Silah çekip tehdit etti!
Gönüllü ifade verdi... Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler
Tecavüzcü babanın 30 yıl hapis kararı onandı
Tecavüzcü babanın 30 yıl hapis...
Evinde baskın yedi!
Evinde baskın yedi!

İskele Belediyesi, Boğaztepe’de spor kompleksi ve çocuk parkı yapımına başladı

İskele Belediyesi, Boğaztepe’de içerisinde oyun parkının da yer alacağı çocuklara özel çok amaçlı spor kompleksinin yapımına başladıklarını bildirdi.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:06
14 Okunma
İskele Belediyesi, Boğaztepe’de spor kompleksi ve çocuk parkı yapımına başladı
banner48

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, 1500 metrekarelik alan üzerinde hayat bulacak projede, çim futbol oyun alanı, voleybol oyun alanı, basketbol oyun alanı, antrenman alanı, çocuk oyun parkı, yürüyüş parkuru ile dinlenme alanı ve otopark olacak.

- Sadıkoğlu: “Her köye böyle kompleksler kazandırmak için çalışacağız”

Çocuklara her zaman önem verdiklerini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, mutlu bir geleceğin çocukların mutluluğundan geçtiğini belirtti. Çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak için çalıştıklarının altını çizen Sadıkoğlu, böyle bir alanı her köye kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

Sadıkoğlu’nun, bölge çocuklarla bir araya geldiği ve projeyi anlattığı Boğaztepe ziyaretinde, Belediye İmar Birimi’nden Mine Demir ile Boğaztepe Muhtarı Bohur Özoğlu da eşlik etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanı: “İnsanı hayata bağlayan umuttur”
Maliye Bakanı: “İnsanı hayata bağlayan umuttur”
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Savaşan, maymun çiçeği konusunda uyardı
Savaşan, maymun çiçeği konusunda uyardı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim