İskele Belediyesi düğmeye bastı

İskele Belediyesi, Bakanlar Kurulu’nun, 31 Aralık 2014 öncesine ait vergi ve kamu alacakları ile ilgili olarak hazırladığı “indirimli tahsilata ilişkin yasa gücünde kararnameyi” hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Hasan Sadıkoğlu başkanlığında toplanan İskele Belediye Meclisi, dünkü (19 Eylül) toplantısında, 13 Eylül 2017 tarihli ve 148 sayılı ‘indirimli tahsilata ilişkin yasa gücünde kararnameyi’ oy birliği ile karara bağladı.

İskele Belediyesi, 31 Aralık 2014 öncesine ait vergi ve kamu alacaklarına ilişkin borçların kolaylıkla ödemesine imkân tanımak için oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda;

Tamamının peşin ödenmesi durumunda gecikme zammında % 98, 12 ay taksitli ödenmesi durumunda gecikme zammında % 85, 24 ay taksitli ödenmesi durumunda gecikme zammında % 75, 36 ay taksitli ödenmesi durumunda gecikme zammında % 65 oranında bugün den (20 Eylül) itibaren indirime gidecek. Ödemeler mesai saatleri içerisinde İskele Belediyesi muhasebe bölümüne yapılabilecek.

GECİKME ZAMLARINDA İNDİRİM ORANLARI

Peşin Ödemelerde % 98

12 Ay Taksitli Ödemelerde %85

24 Ay Taksitli Ödemelerde %75

36 Ay Taksitli Ödemelerde %65