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İskele belediyesi halk dansları topluluğu İzmir Balçova'da 1. Geldi

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:34
İskele belediyesi halk dansları topluluğu İzmir Balçova'da 1. Geldi

Mazgal Hendek Ajans - İSMET EZEL

İzmir Balçova belediyesi 12. uluslarası halk dansları şölenine katılan 10
ülke arasında KKTC  İskele belediyesi halk dansları topluluğu 1.,2.Kuzey
Makedonya ve 3.Sırbıstan oldular.
Her ülkenin kafile başkanlarının oluşturduğu jüride başkanlar kendi
ülkelerine puan vermediler.Jüri başkanlığını İzmir konservatuvarı öğretim
üyesi Tarkan Erkan yaptı.
Müzik de Polonya ,en iyi festival ekibi Macaristan,bayan kostüm de İspanya
,erkek kostüm de K.Makedonya ödül aldılar.
İzmir Ekonomi Üniversitesi anfisindeki gösteri öncesinde 30 Ağustos Zafer
bayramı yürüyüşü gerçekleştirildi.
Korteje ve gösteriye Balçova belediye başkanı Fatma Çalkaya da eşi ile
birlikte katıldı ve ödülleri takdim etti.
Bir hafta süren festivalde ekipler her gün farklı ilçelerde gösteriler
yaptılar. 

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Anahtar Kelimeler:
İskele Belediyesi
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