İskele belediyesi halk dansları topluluğu İzmir Balçova'da 1. Geldi

Mazgal Hendek Ajans - İSMET EZEL



İzmir Balçova belediyesi 12. uluslarası halk dansları şölenine katılan 10

ülke arasında KKTC İskele belediyesi halk dansları topluluğu 1.,2.Kuzey

Makedonya ve 3.Sırbıstan oldular.

Her ülkenin kafile başkanlarının oluşturduğu jüride başkanlar kendi

ülkelerine puan vermediler.Jüri başkanlığını İzmir konservatuvarı öğretim

üyesi Tarkan Erkan yaptı.

Müzik de Polonya ,en iyi festival ekibi Macaristan,bayan kostüm de İspanya

,erkek kostüm de K.Makedonya ödül aldılar.

İzmir Ekonomi Üniversitesi anfisindeki gösteri öncesinde 30 Ağustos Zafer

bayramı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Korteje ve gösteriye Balçova belediye başkanı Fatma Çalkaya da eşi ile

birlikte katıldı ve ödülleri takdim etti.

Bir hafta süren festivalde ekipler her gün farklı ilçelerde gösteriler

yaptılar.