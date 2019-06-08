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İskele Belediyesi Halk Plajı vatandaşın hizmetinde

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:00
İskele Belediyesi Halk Plajı vatandaşın hizmetinde
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İskele Belediyesi Halk Plajını vatandaşların en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarını tamamladı.

İskele Belediye Plajı yaza hazır.

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Girişin ücretsiz fiyatların da uygun olduğu belediye plajında 2 de cankurtaran yaz boyunca görev yapacak.

Akıllı güvenlik sisteminin de kurulacağı ve 12 farklı noktada SOS butonlarının yer alacağı plajda ücretsiz wifi hizmeti de verilecek.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, amaçlarının özelde İskele genelde ise ülkeye en iyi şekilde hizmet vermek olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu yeni yapılan büfelerle birlikte plajın gece de hizmet vereceğini belirtti.

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Son Güncelleme: 08.06.2019 16:06
Anahtar Kelimeler:
İskele Belediyesi
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