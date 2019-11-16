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İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki ağaçlardan toplanan hurmalar, halkla dağıtıldı

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan hurma ağaçlarından toplanan hurmalar, halkla paylaşıldı. Geçtiğimiz haftalarda toplanan ancak henüz olgunlaşmadığı için bekletilen hurmalar özel paketlerde dün ve bugün halka dağıtıldı.

16 Kasım 2019 Cumartesi 16:04
İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki ağaçlardan toplanan hurmalar, halkla dağıtıldı

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Halk (Makenzi) Plajı’nda yürüyüş yolu boyunca bulunan hurma ağaçlarından toplanan hurmalar istenilen olgunluğa ulaşınca özel paketlere konuldu. 15 Kasım Cumhuriyet bayramı kutlamaları sırasında törene gelenlere ve İskele Merkez Ümmü Haram Camisi’ne cuma namazına gelenlere dağıtılan hurmalar bugün de İskele Belediyesi Halk Plajı’na gelen yerli yabancı turistlere ikram edildi.  
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun önerisi üzerine 2 yıldır toplanan ve halka, İskele Belediyesi’nin ikramıdır yazılı özel paketlerde dağıtılan hurmalar, vatandaşlar tarafından büyük takdir gördü. 

Konuyla ilgili konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, paylaşmanın önemine dikkat çekti.  Bu uygulamanın gelenekselleştiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bir kez daha Necip Fazıl Kısakürek’in “Eğer paylaşmayı bilirseniz, ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir” sözünü hatırlattı.  
Kıbrıs Türk toplumunun paylaşmayı seven bir toplum olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, kendilerinin de Halk Plajı’nda bulunan hurma ağaçlarının meyvesini halkla paylaşmaktan keyif aldıklarını söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
İskele Belediyesi
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