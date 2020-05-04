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İskele Belediyesi Hizmetleri normale dönmeye başlıyor

Vezne, zabıta, temizlik-defin ve su işleri birimi de rutin işleyişini sürdürüyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:18
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İskele Belediyesi Hizmetleri normale dönmeye başlıyor

Bakanlar Kurulu’nun 29 Nisan Çarşamba günü açıkladığı 4-15 Mayıs tarihlerini kapsayan kararlar çerçevesinde İskele Belediyesi’nin de rutin işleyişine dönmeye başladığı bildirildi.  

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının Mart ayında KKTC’de görülmesiyle birlikte bir dizi tedbirler alan İskele Belediyesi, normalleşme sürecine ilk adımı attı. 

Bugüne kadar İskele Belediye veznesi, Zabıta, Temizlik, Defin ve Su İşleri Birimi’ni aktif olarak görevde tutan İskele Belediyesi bugün itibarıyla Danışma Birimi’ni de aktifleştirdi. 

Hafta içi 08.00-13.00 saatleri arasında hizmet verecek birim İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini yazılı olarak İskele Belediyesi’ne iletecek. 

Ayrıca İskele Belediyesi’nde çalışan tüm personele mesaj gönderildi. Başkanlık imzalı gönderilen mesajda 4-15 Mayıs tarihleri arası tüm personelin, her an göreve çağrılacaklarmış gibi davranmaları ve 08.00-16.00 saatleri arasında kurumsal telefonlarını açık tutması istendi. 

Öte yandan, İskele Belediye veznesi, Zabıta, Temizlik, Defin ve Su İşleri Birimi de mesaisini kesintisiz sürdürdüğü açıklandı. İskele Belediye veznesi, hafta içi 08.00-13.00 cumartesi günü ise 09.00-12.00 saatleri arasında açık olmaya devam ediyor. 

ZABITA UYARIYOR

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, kısmi sokağa çıkma yasağının kalmasının ardından, yürüyüş yapmanın serbest olduğunu düşünerek İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yürüyüş yapan, bisiklet süren kişileri tespit ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor.

İskele Belediyesi'ne 7/24 ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle:

Danışma: 0548 810 11 77

Ustabaşı/Temizlik ve Defin İşleri Birimi: 0548 810 11 05

Zabıta: 0548 810 11 16

Su İşleri Birimi: 0548 810 11 09 / 0548 810 12 29

Son Güncelleme: 04.05.2020 12:25
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