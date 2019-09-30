İskele Belediyesi Kendi Öz Kaynaklarıyla Altınova ve Ağıllar Köyü’ne Su Hattı Çekiyor

Anavatan Türkiye’den gelen su, bundan böyle Altınova ve Ağıllar Köyü’ne doğrudan ulaşacak. İskele Belediyesi, daha önceleri tankerlerle su taşınan köylere, su hattının geçişini sağlayacak borular döşeneceğini belirtti. İlk etapta Altınova’ya doğrudan ulaşacak su hattı borularının geçmesi için 9 km’lik kazı işleminin başladığı bölgede bir hafta içinde borular döşeniyor. İskele Belediyesi Su İşleri Birimi Teknik Sorumlusu Veli Çağakanlı ve ekibi tarafından yürütülen ve tamamı İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmaların genel olarak 1 ayda tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların ikinci etabının ise Altınova-Ağıllar Köyü arasında devam etmesi planlanıyor.