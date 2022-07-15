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İskele Belediyesi'nden açıklama...

İskele Belediyesi Long Beach Sahili olarak adlandırılan bölgedeki kanalizasyon ve atık su sorununun çözümü için harekete geçildiğini, basına yansıyan yerlerin rehabilite edildiğini kaydetti ve “gelinen aşamada İskele Halk Plajına herhangi bir kirli su akıntısı veya sızıntısı yoktur” açıklamasında bulundu.

15 Temmuz 2022 Cuma 14:04
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İskele Belediyesi'nden açıklama...
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İskele Belediyesi ve İskele Kaymakamlığı’nın düzenli olarak kontrol ettiğini ifade eden İskele Belediyesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin daha önce yüksek miktarda koli basili belirlenen İskele Halk Plajı denizinden yeniden numune aldığını, tahlil sonuçlarına göre halk sağlığını korumak için gerekli adımların atacağını kaydetti.

Dere yataklarına akan lağım suları ile İskele Halk Plajına akan atık sulara müdahale edildiğini belirten İskele Belediyesi yazılı açıklama yaparak konuyla ilgili süreci aktardı.

“EYLEM PLANI HAZIRLANDI”

Açıklamada, İskele İlçesinde Long Beach Sahili olarak adlandırılan bölgedeki kanalizasyon ve atık su sorununun çözümüne yönelik olarak; 7 Temmuz’da İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in başkanlığında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Bakanlık Müsteşarı M. Mesut Ener, Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi, bölge iş insanları ve bölge müteahhitlerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar çerçevesinde iki aşamalı eylem planı hazırlandığı hatırlatıldı.

“İSKELE HALK PLAJINA AKAN ATIK SULARA MÜDAHALE EDİLDİ”

“İskele Belediyesi Toplantı Salonu’nda 8 Temmuz’da da İskele Kaymakamlığı, İskele Belediyesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden bir temsilci, bölge iş insanları, bölge müteahhitlerinin katıldığı ve “Acil Eylem Planı”nın detaylarının şekillendiği bir toplantı daha gerçekleşmiştir” ifadeleri yer alan açıklamada ikinci toplantıda Acil Eyem Planı çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda derhal harekete geçildiği, dere yataklarına akan lağım suları, İskele Halk Plajına akan atık sulara müdahale edildiği açıklandı.

Açıklmada, “Basında yer alan bahsi geçen konu yerler rehabilite edilmiştir. Gelinen aşamada İskele Halk Plajına herhangi bir kirli su akıntısı veya sızıntısı yoktur. Yapılan çalışmaların ardından bahse konu yerleri İskele Belediyesi ve İskele Kaymakamlığımız düzenli olarak kontrol etmektedir. Rehabilite çalışmalarının ardından Temel Sağlık Hizmetleri Dairemiz, daha önce yüksek miktarda koli basili belirlenen İskele Halk Plajı denizinden yeniden numune almıştır. Temel Sağlık Hizmetleri Dairemizin tahlil sonuçlarına göre halk sağlığını korumak adına gerekli tüm adımlar atılacaktır” denildi.

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