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İskele Belediyesi'nden Kantinlere Sıkı Denetim

İskele Belediyesi, bu kapsamda okullarda bulunan kantinleri belirli periyotlarda denetlemeye devam ediyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:50
İskele Belediyesi'nden Kantinlere Sıkı Denetim

Çocuk sağlığına ayrıca önem veren İskele Belediyesi, bu kapsamda okullarda bulunan kantinleri belirli periyotlarda denetlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bu denetimi gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıta Birimi, evrak kontrolünün yanı sıra satışı yapılan ürünlerin hijyen olup olmadığına ve yiyeceklerin saklanma koşullarına dikkat etti.

İskele ve köylerindeki marketleri; iş yeri açma ve çalıştırma izin belgeleri ile sağlık karnelerinin yanı sıra, ürünlerin son kullanma tarihleri, sağlığa elverişli olup olmadıkları gibi pek çok kriterde denetimden geçiren zabıta birimi, eksiklikleri tespit edilen kimi marketlere tutanak düzenleyip kimisine ise sözlü uyarıda bulunuyor. 

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İskele Belediyesi Zabıta Birimi, geçtiğimiz günlerde ise Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile birlikte Şehit İlker Karter İlkulu, Bekirpaşa Lisesi ve Ticaret Lisesi’nde bulunan kantinleri denetledi.  Evrak kontrülü ve orada satılan ürünlerin hijyen kurallarına uyup uymadığını denetleyen Zabıta Birimi, yiyeceklerin saklanma koşullarına da ayrıca dikkat etti.

Şikâyet ve önerilerde bulunmak isteyen vatandaşlar, İskele Belediyesi’nin 7 gün 24 saat hizmet veren 444 21 22 numaralı telefonundan, ya da [email protected]’ a mail atarak Zabıta Birimine ulaşabilir.

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İskele BelediyesiKantinlerDenetimOkullarHaberGündemKıbrıs
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