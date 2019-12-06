Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar

İskele Belediyesi ret kararını yineledi...

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Şehir Planlama Dairesi Müdürü’ne “Ret” kararını bir kez daha iletti

06 Aralık 2019 Cuma 20:19
İskele Belediyesi ret kararını yineledi...

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu 26 Aralık’ta geçmesi planlanan İmar Planı ile ilgili, gelişen son durum ile ilgili olarak Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a, İskele Belediyesi’nin son kararını içeren yazı gönderdi.

Gönderdiği yazıda bir kez daha İskele Belediyesi’nin mevcut İmar Planı taslağını reddettiğine ilişkin kararını yineleyen Başkan Sadıkoğlu, “Planlama ilkelerinin çiğnendiği, etik dışı yürütülen, kamuoyu yararı gütmeyen, bilimsellikle bağdaşmayan, siyasi baskılarla devam eden bu sürece, şu aşamada, teknik anlamda devam etmemiz mümkün değildir” dedi.

Belediye açıklamasına göre, İskele Belediyesi, İskele, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa’yı kapsayan İmar Planı taslağı ile ilgili 3 Aralık’ta İskele Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle almış olduğu ret kararını sürdürüyor. Mevcut haliyle İmar Planı taslağında “imar adaletinin” göz ardı edildiğini savunan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a gönderdiği yazıda şöyle dedi: “Şehir Planlama Dairesi’nin liderliğinde bizlerin etkin katılımı ile yürütülmekte olan İmar Planı süreci, halkın katılımı toplantısı sonrasında ki girişimlerle bilimsel temellerden uzaklaşmış ve siyasi iradenin güdümüne girmiştir.  Özellikle 14 Ekim 2019 tarihinde Birleşik Kurula sunmuş olduğunuz dokümanlar, kamu yararının ana ilke olarak göz ardı edildiğinin ve bireysel menfaatlere hizmet edildiğinin bir kanıtıdır.”

İskele Belediyesi’nin tüm planlama sürecinde bilimsel raporlarını ve görüşlerini Şehir Planlama Dairesi’ne “eksiksiz sunduğunu” belirten Sadıkoğlu, 4 Aralık tarihinde gerçekleşen Birleşik Kurul Toplantısı’nda da plan taslağını neden reddettiklerinin gerekçelerini çok açık ifade ettiklerini kaydetti.

Sadıkoğlu, yazısında şöyle dedi:

“Bugün itibarıyla planlama makamından beklentimiz, bilimsel ilkeler ve görüşler çerçevesinde, siyasi baskılardan uzak, bölge halkımızım görüşlerinin dikkate alındığı ve yüze yakın katılımcının katkısıyla hazırlanan ‘Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı’nın esaslarına uygun bir plan tasarısının ortaya çıkmasıdır. İskele halkım adına, planlama ilkelerinin çiğnendiği, etik dışı yürütülen, kamuoyu yararı gütmeyen, bilimsellikle bağdaşmayan, siyasi baskılarla devam eden bu sürece, şu aşamada, teknik anlamda devam etmemiz mümkün değildir.”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a gönderdiği yazının sonunda ise “Kalbinde koruma, aklında ekonomik kalkınma olan” bir plana ancak evet diyebilecekleri de belirtildi. Sadıkoğlu, şöyle devam ettii:

“Altını çizerek belirtmek isterim ki bizler ancak, ‘kalbinde koruma, aklına ekonomik kalkınma olan’, toplumun belli kesimlerinin değil, tüm kesimlerinin sesinin eşit ve etkin bir şekilde duyulabileceği bir plan çalışmasında yer alabileceğimizi kaydederiz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, yarın İstanbul’a gidecek
Tatar, yarın İstanbul’a gidecek
Metehan'da kaçak et!
Metehan'da kaçak et!
Örgen: İbreler Ersin beyi gösteriyor...
Örgen: İbreler Ersin beyi gösteriyor...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim