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 İskele Belediyesi Sağlık Birimi: Bine yakın vatandaşa evde ücretsiz sağlık hizmeti verdik

Belediye, İskele ve 17 köyde verilen sağlık hizmetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. 

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:35
 İskele Belediyesi Sağlık Birimi: Bine yakın vatandaşa evde ücretsiz sağlık hizmeti verdik

 İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin bine yakın vatandaşa evde ücretsiz sağlık hizmeti verdiği, sosyal yardım maaşı alan, özel gereksinimli, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarıntansiyon, şeker, nabız, oksijen ve kolesterol ölçümlerinin yapıldığı belirtildi.
Belediye, İskele ve 17 köyde verilen sağlık hizmetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. 
Sağlık Birimi hemşirelerinin gittikleri her köyde hasta kaydı tuttuğu, mesai saatleri içinde İskele Belediyesi Sağlık Birimi ofisine gelenlerle de yakından ilgilendiği ifade edildi.
Öte yandan haftanın belirli günlerinde vatandaşlara ücretsiz diyetisyen, fizyoterapi ve psikolog hizmeti sunulduğu, bu hizmetin İskele Belediyesi ile Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği ile yapılan anlaşma gereği verilebildiği kaydedildi. 

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Son Güncelleme: 16.10.2019 13:39
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberSağlıkEvdeVatandaşBelediyeİskele
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