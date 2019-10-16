 İskele Belediyesi Sağlık Birimi: Bine yakın vatandaşa evde ücretsiz sağlık hizmeti verdik

İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin bine yakın vatandaşa evde ücretsiz sağlık hizmeti verdiği, sosyal yardım maaşı alan, özel gereksinimli, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarıntansiyon, şeker, nabız, oksijen ve kolesterol ölçümlerinin yapıldığı belirtildi.

Belediye, İskele ve 17 köyde verilen sağlık hizmetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sağlık Birimi hemşirelerinin gittikleri her köyde hasta kaydı tuttuğu, mesai saatleri içinde İskele Belediyesi Sağlık Birimi ofisine gelenlerle de yakından ilgilendiği ifade edildi.

Öte yandan haftanın belirli günlerinde vatandaşlara ücretsiz diyetisyen, fizyoterapi ve psikolog hizmeti sunulduğu, bu hizmetin İskele Belediyesi ile Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği ile yapılan anlaşma gereği verilebildiği kaydedildi.