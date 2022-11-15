İskele Belediyesi tarafından toplanan hurmalar, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde halka dağıtıldı

İskele Belediyesi tarafından halk plajı yürüyüş yolu boyunca bulunan hurma ağaçlarından toplanan ve olgunlaşması için bekletildikten sonra ambalajlanan hurmalar, İskele’de bugün düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılan halka dağıtıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 5 yıldır toplanan hurmaların, İskele Belediyesi tarafından bir gelenek haline getirilerek dağıtıldığını hatırlattı ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Hurmaların dağıtımı, pazar günü İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe önünde saat 10.00 itibarıyla devam edecek.