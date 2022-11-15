Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
banner107

İskele Belediyesi tarafından toplanan hurmalar, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde halka dağıtıldı

15 Kasım 2022 Salı 16:06
69 Okunma
İskele Belediyesi tarafından toplanan hurmalar, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde halka dağıtıldı



İskele Belediyesi tarafından halk plajı yürüyüş yolu boyunca bulunan hurma ağaçlarından toplanan ve olgunlaşması için bekletildikten sonra ambalajlanan hurmalar, İskele’de bugün düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılan halka dağıtıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 5 yıldır toplanan hurmaların, İskele Belediyesi tarafından bir gelenek haline getirilerek dağıtıldığını hatırlattı ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Hurmaların dağıtımı, pazar günü İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe önünde saat 10.00 itibarıyla devam edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şentop: “BM üyesi ülkeler KKTC’yi artık tanımalı”
Şentop: “BM üyesi ülkeler KKTC’yi artık tanımalı”
İncirli: “Mia Milia Kapısı’nın açılması için tüm hazırlıklar yapılacak”
İncirli: “Mia Milia Kapısı’nın açılması için tüm hazırlıklar yapılacak”
Öztürkler: “Halkımıza hizmet, devletimize sahip çıkmak için buradayız”
Öztürkler: “Halkımıza hizmet, devletimize sahip çıkmak için buradayız”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim