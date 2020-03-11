İskele Belediyesi tedbirlerini aldı

İskele Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün (Covid-19) virüsünün ülkemizde görülmesinin hemen ardından vakit kaybetmedi, tedbirlerini aldı, almaya da devam ediyor. İskele Belediyesi bu kapsamda ilk olarak gün içerisinde çok sayıda insanın uğradığı İskele Belediyesi, İskele Belediyesi Kültür Evi ve İskele Atatürk Kültür Merkezi’ni dezenfektan ile ilaçladı.

ANA BİNA VE EK BİNA TİTİZLİKLE İLAÇLANDI

Özel koruma giysili ekipler tarafından yapılan ilaçlama işlemi ilk olarak İskele Belediyesi’nden başladı. İskele Belediyesi Başkanlık binası olarak bilinen Ana Bina ve veznenin de bulunduğu Ek Bina dezenfektanla ilaçlandı. Çok sayıda vatandaşın işlemlerini yapmak için uğradığı Ek binada her yer en ince ayrıntısına kadar ilaçlandı. Toplum sağlığını düşünerek her yeri titizlikle ilaçlayan ekibimiz, ana bina ve ek binadaki tüm odalarda da aynı işlemi uyguladı.

KÜLTÜR EVİ VE AKM DE DEZENFEKTAN İLE İLAÇLANDI

Güçlü bir etkiye sahip olan dezenfektan tarafından ilaçlanan bir diğer alan ise İskele Belediyesi Kültür Evi oldu. 7’den 70’e çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Kültür Evi’nde de tüm odalar aynı titizlikle ilaçlandı. Mikroorganizmaları yok etmek için oluşturulmuş geniş uygulama aralığı olan güçlü dekontaminant etkiye sahip ilaçlama işlemi İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde de yapıldı.

İSKELE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YUVAM ANAKUCAĞI DA BUGÜN İLAÇLANIYOR

İskele Belediyesi’ne bağlı işçilerin bulunduğu Hizmet Binası ile Sağlık Birimi, yine İskele Belediyesi’ne bağlı Yuvam Anakucağı, da bugün aynı şekilde ilaçlanacak.

İLAÇLANACAK DİĞER BÖLGELER BELİRLENDİ

Öte yandan İskele Belediyesi, ilaçlama programını da belirledi. Ekiplerin ilaçlama yapacağı noktalar şöyle;

İskele Belediyesi Piknik Alanı ve Restoranı

İskele Belediyesi Halk Plajı / Büfeler

İskele Belediyesi Halk Dansları Çalışma Binası

İskele Belediyesi Kapalı Gazino

İskele Kaymakamlığı

İskele Kaza Tapu Amirliği

İskele Mahkemeleri

İskele Polis Müdürlüğü

İskele İtfaiyesi

İskele Halk Kütüphanesi

İskele Sosyal Sigortalar Dairesi

İskele Veteriner Dairesi

İskele Çalışma Dairesi

İskele Gelir Ve Vergi Dairesi

İskele Sosyal Yardım Dairesi

Dr.Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi

İskele Posta Dairesi

İskele Arkeoloji Müzesi

İskele İkon Müzesi

İskele Turist Enformasyon Ofisi

İskele Toprak Ürünleri Ambarları

İskele Çevre Koruma Dairesi

İskele Hayvancılık Dairesi

İskele KIBTEK Bölge Müdürlüğü

KKTC İskele Din İşleri Temsilciliği

Harup Fabrikası Ofisleri (Boğaz)

Boğaz Büfe

Dr.Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu

Bekirpaşa Lisesi

Şht. İlker Karter İlkokulu

İskele Ticaret Lisesi

İskele Maarif Anaokulu

Boğaziçi İlkokulu

Aygün Anaokulu

Ötüken Özel Eğitim Merkezi

İskele Ümmü Haram Camisi

Boğaztepe Camisi

Yarköy Camisi

Turnalar Camisi

Ergazi Camisi

Kurtuluş Camisi

Kalecik Camisi

Ötüken Camisi

Kuzucuk Camisi

Aygün Camisi

Sınırüstü Camisi

Boğaziçi Camisi

Altınova Camisi

Ağıllar Camisi

Ardahan Camisi

Topçuköy Camisi