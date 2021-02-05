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İSKELE BELEDİYESİ, ÜCRETSİZ PCR TESTİ YAPMAYA BAŞLADI

İskele Belediyesi, İskele’de ikamet eden ancak sokağa çıkma yasağında, elzem ihtiyaçların karşılanması amacı ile açık olan işletmelerde çalışan kişilere ücretsiz PCR testi yapmaya başladı.

05 Şubat 2021 Cuma 15:13
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İSKELE BELEDİYESİ, ÜCRETSİZ PCR TESTİ YAPMAYA BAŞLADI

İskele Belediyesi, İskele’de ikamet eden ancak sokağa çıkma yasağında, elzem ihtiyaçların karşılanması amacı ile açık olan işletmelerde çalışan kişilere ücretsiz PCR testi yapmaya başladı.

İskele Belediyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Belediyeye  ulaştırılan PCR testlerinin bugün İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda yapılmaya başlandığını açıkladı.

İskele Belediyesi açıklamasında, ilk PCR testlerinin İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli trafik polislerine yapıldığı duyurularak, testlere İskele Sağlık Merkezi çalışanları, eczaneler, marketler ve İskele Belediyesi’nde arazide olan belediye personelleri ile devam edildiği kaydedildi.


PCR TESTİ YAPILACAK KİŞİLER DUYURULACAK
Açıklamada, “Pazar hariç her gün, söz konusu PCR testi yapılacak kişiler İskele Belediyesi tarafından yapılacak paylaşımlar ve duyurulur ile açıklanacak.  Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda özellikle Pazar günü, kendisini temaslı olduğunu düşünenler İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ne Sorumlu Hemşire Berna Bal’ı 0548 810 12 20 numaralı telefondan arayarak test talebince bulunabilecek” denildi.
TESTLERİN ALANI GENİŞLETİLECEK 
PCR testlerinin kapsamının ileriki günlerde genişletileceğinin duyurulduğu açıklamada, testlerin İskele ve 17 köyünde yaşayan vatandaşlara da yapılmasının sağlanacağı vurgulandı.

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