İskele Belediyesi ve Karadeniz Kültür Derneği mesaj yayımladı…

İskele Belediyesi ve Karadeniz Kültür Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Hayatını, KKTC’nin varlığı için adayan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını, ana vatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde dirayet ve özveriyle savundu. Bu sebeptendir ki; Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, mücahit, lider, devlet adamı olan Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir. Liderliğin dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Yerin asla doldurulamayacak büyük insan. Aziz ruhun şad olsun.”

Karadeniz Kültür Derneği mesajında ise Denktaş için şunlar kaydedildi:

“Hayatını Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı, Türk dünyasının gönlünde taht kurmuş büyük bir lider olarak tarihe mal olan örnek kişiliğiniz daima hatırlanacak ve asla unutulmayacaktır…

Denktaş’ın liderliğinin sadece KKTC sınırları içerisinde değil, dünyada da duruşu ve davasını savunmasıyla alkış toplamıştır. Denktaş, Kıbrıs sorununa dünyanın bakışını değiştirmiştir.

İnandığı dava için bir ömür harcayan büyük önder ve devlet adamı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve liderimiz Rauf R. Denktaş’ı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”