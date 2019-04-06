İskele Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sağlık Bakanı Filiz Besim, insanlara evde sağlık hizmeti sunulmasının son derece önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim İskele Belediyesi’ni ziyaret etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Sağlık Bakanı Filiz Besim, İskele AKM’de düzenlenen törenle Evde Sağlık Hizmetleri’ni kapsayan işbirliği protokolüne imza koydu.

SADIKOĞLU: “YELPAZEMİZİ DAHA DA GENİŞLETECEĞİZ”

İmza töreni öncesinde konuşma yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yaklaşık 4 yıl önce başlatılan Evde Sağlık Hizmeti’ni İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin en iyi şekilde başarıyla yaptığını söyledi.

4 yıl boyunca elde ettikleri verileri Sağlık Bakanlığı ile paylaştıklarının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, 300 kişiyle başlayan kişi sayısının bugün 1000’i aştıklarını 65 yaş ve üzeri, sosyal yardım alanlara ve özel gereksinimli kişilerin Evde Sağlık hizmetinden yararlandığını vurguladı.

BESİM:”HEDEFİMİZ İSKELE SAĞLIK MERKEZİNİ 2. BASAMAK HASTANE YAPMAK”

Sağlık Bakanı Filiz Besim de imza töreni öncesi yaptığı konuşmasında, İskele Belediyesi’nin başarılı çalışmalar yaptığını yineledi.

Besim, İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin sunduğu Evde Sağlık Hizmetinin çok başarılı olduğunu söyledi.

İskele’de çok güzel şeyler yapılıyor diyen Besim, “Sağlık alanında yapılan evde sağlık hizmetini bir çok insanımıza götürebilmek son derece önemli. Bu gibi sağlık hizmetleri olduğu zaman insanlar kendisini yalnız hissetmiyor ve devletinin kendisine sahip çıktığını biliyor. Bu çalışmayı İskele Belediyesi iyi yapıyor. Sağlık Bakanlığı olarak sağlık merkezlerine önem veriyoruz. Devlet ve Sağlık Bakanlığı uzakları yakın etmek zorundadır çünkü her şey merkezde olamaz. Bir kadın Sağlık Merkezlerinde en azından bir kadın doktoru ve bir çocuk doktoru bulmak zorunda. Sağlık merkezine yoğun talep var. En kısa zamanda buraya kulak burun boğaz, cildiye gibi bölümler hemşire, laborant ve röntgen gibi alt yapıları da getireceğiz. Tahlil gibi ihtiyaçlarını başka yerlere giderek gidermeye çalışan insanlarımızı düşünerek İskele Belediyesi ile işbirliği yaparak İskele Sağlık Merkezi’ne laboratuvarı kurduk. Önümüzdeki hafta da münhal çıkarak bir laborant alacağız. Yani kısacası sağlık merkezini güçlenmeye devam ediyoruz. İskele Belediyesi’nde olduğu gibi diğer yerel yönetimler de Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparsa sağlıktaki sorunları da aşmış oluruz. Aslında İskele, sağlık merkezinden ziyade hastanesi olması gereken bir ilçe. İskele’yi 2. basamak hastane yapmak hedefimizdir.”



Konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Filiz Besim ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ile doktor ve laborant desteğini de kapsayan işbirliği protokolüne imza koydu.

Törene, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Sağlık Bakanı Filiz Besim’in yanı sıra Bakanlık Özel Kalem Müdürü Başak Erenoğlu, Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail Y. Osum ve Halil Dericioğlu, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim, İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri Berna Bal, Gamze Özkan, İskele, Aygün, Ergazi, Boğaztepe, Turnalar ve Kalecik Köyü muhtarları katıldı.