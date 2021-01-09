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İSKELE BELEDİYESİ’NDE TEST SONUÇLARI NEGATİF

İskele Belediyesi, vaka sayılarında yaşanan artış nedeni ile personele bir kez daha PCR testi yaptırdı. İnsan sağlığından hareketle, risk grubunda bulunan personeline, Gazimağusa Devlet Hastanesi tarafından Covid-19 testi yaptıran İskele Belediyesi’nin tüm sonuçları çıktı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 13:26
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İSKELE BELEDİYESİ’NDE TEST SONUÇLARI NEGATİF

İskele Belediyesi, vaka sayılarında yaşanan artış nedeni ile personele bir kez daha PCR testi yaptırdı. İnsan sağlığından hareketle, risk grubunda bulunan personeline, Gazimağusa Devlet Hastanesi tarafından Covid-19 testi yaptıran İskele Belediyesi’nin tüm sonuçları çıktı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden görevlilerin İskele’ye gelerek yaptığı testlerde personelin hiçbirinin test sonucunda olumsuz bir duruma rastlanmazken, sahada, insan odaklı çalışan ve İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı’nda ki öğretmenlerin ve hademenin de tabi tutulduğu testlerin hepsi negatif çıktı.

SADIKOĞLU: “TESTLER ARA ARA TEKRARLANACAKTIR”

İskele Belediyesi personeline 2. kez PCR testi yapıldığına söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. 2020 Mart ayından bu yana İskele Belediyesi olarak tedbirli olduklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, alınan etkili tedbirler sayesinde de İskele’de süreci başarı ile sürdürdüklerini ifade etti. Vatandaşları ve İskele Belediyesi sınırlarındaki tüm işletmeleri özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyardıklarını da hatırlatan Hasan Sadıkoğlu, tedbirlere uyulduğu takdirde, virüsle mücadelenin başarılı olabileceğini söyledi. İskele Belediye personeline de ikinci kez Covid-19 testini yaptırmalarının nedeninin özellikle sahada olan personelin sürekli insanlarla temas halinde olmalarına bağlayan Başkan Sadıkoğlu, testlerin ara ara tekrarlanacağını, tüm sonuçların negatif çıkmasının sevindirici olduğuna vurgu yaptı. Her şeyin başı sağlık diyen Başkan Sadıkoğlu bu bilinçle hareket edeceklerini, İskele Belediyesi olarak önlemler almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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