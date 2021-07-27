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İskele Belediyesi’ne Girişlerde Antijen Testi Zorunluluğu Getirildi

İskele Belediyesi, son günlerde Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeni ile İskele Belediyesi’ne girişlerle ilgili yeni bir karar aldı.

27 Temmuz 2021 Salı 13:55
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İskele Belediyesi’ne Girişlerde Antijen Testi Zorunluluğu Getirildi

İskele Belediye Personeli’nin de yaklaşık 15 gündür test sonucu ile giriş yaptığı İskele Belediyesi’ne vatandaşların girişi için de 3 gün (72 saat) geçerliliği olan hızlı (antijen ) test zorunluluğu getirildi. 28 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak karar gereği, herhangi bir işlem yaptırmak için İskele Belediyesi’ne gelecek vatandaşlardan hızlı (antijen) test sonucu istenecek. Negatif test sonucunu beyan etmeyen vatandaşlar İskele Belediyesi’ne alınmayacaktır.

Alınan kararı vatandaşlarla paylaşan İskele Belediyesi, vatandaşların alınan karara hassasiyet göstermesini önemle rica etti, sağlıklı günler diledi.

Son Güncelleme: 27.07.2021 14:04
Anahtar Kelimeler:
İskele BelediyesiCovid19Antijen Testi
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