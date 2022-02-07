İskele Belediyesi’nin ‘Hoş Geldin Bebek’ paketleri yenilendi

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi’nin anne ve babaların en mutlu günlerine ortak olmak, ekonomilerine de bir nebze olsun katkıda bulunmak için başlattığı ancak Pandemi dolayısıyla yaklaşık 1 yıldır dağıtılamayan “Hoş Geldin Bebek” paketlerinin dağıtımı geriye dönük olarak da başladı.

Açıklamaya göre, içi kadar dışı da değişen paketler, İskele Belediyesi Marangoz Atölyesi tarafından yapılan pembe ve mavi sandıklarda ailelere ulaştırılıyor ve pakette cam rende, muslin örtü, çorap paketi, sabun, tırnak makası, ağız bezi, mama önlüğü ve meyve emziği bulunuyor.

SADIKOĞLU: “AİLELERE UFAK BİR KATKI YAPIYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, iyi günde de kötü günde de bir arada olmak gerektiğine dikkat çekerek, paketlerin yeniden dağıtımının başlamış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi ve “vatandaşlara en hızlı hizmet götüren kurumların başında Belediyelerin geldiğini” hatırlattı.

Yeni doğan bebekler için yenilenen konseptiyle dağıtımına yeniden başlanan” Hoş Geldin Bebek” Paketlerinin, ailelere ufak bir doğum hediyesi olduğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, yeni doğan her bir bebeğin ailesine, milletine, insanlığa hayırlı bir evlat olması temennisinde de bulundu.