İskele Boğaz bölgesinde 2. Seviyede tatbikat düzenlendi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatında senaryo gereği İskele ’ye 2 füzenin düşmesi sonucu meydana gelen olaylar ve bu olaylara nasıl müdahale edileceği canlandırıldı.

Tatbikata, Sivil Savunma teşkilat Başkanlığının yanı sıra Halk Örgütü personeli, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine üye yerel üniversiteler, güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Hava Sporları Federasyonu, Orman Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Sağlık Bakanlığı, KIB-TEK, Aksa Enerji, İskele Belediyesi, Polis Genel Müdürlüğü, İskele Genel Müdürlüğü, Özel Harekat ile Kıyı Emniyet’inden unsurlar katıldı.

Tatbikat, saygı duruşu ardından da ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Tatbikatın açılışında konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karaokoç, Dünyada yaşanan bölgesel ve küresel afetlerden dolayı can ve mal kaybını en aza indirmek için afet ve acil durumlara yönelik çalışmaların gerekli olduğunu söyledi.

Uluslararası alanlarda afet yönetimi konusunda yapılan akademik çalışmalarda toplumun her kesiminin sistem içerisine dahil edilmesi gerekliliğinin belirten Karakoç, bu doğrultuda hareket eden Sivil Savunma Teşkilatının son yıllarda afetlere yönelik risk azaltma konusunda “Afete Dirençli Toplum” oluşturmaya yönelik çalışıldığını dile getirdi.

Karakoç’un konuşmasının ardından Harekat ve Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çağlar, tatbikat hakkında bilgi verdi.

2 seviyede düzenlenen Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019 kapsamında ilk olarak İskele ‘ye iki füze düşmesi ve bunun ardından çıkan olaylar canlandırıldı.

Senaryo gereği, sivil halkın tahliye edilmesi, ev ve akaryakıt yangınına müdahale, duman dolu odadan kurtarma, atlama yatağı ile kurtarma, helikopter ile tahliye, enkazdan kurtarma, şüpheli pakete müdahale, Mülteci kurtarma, deniz yangınına müdahale gibi olaylar canlandırıldı.

Başarılı bir şekilde icra edilen tatbikatın ardından konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, tatbikata katılan unsurları tebrik ederek, olası bir afet ve olumsuzluğa karşı neler yapılabilineceğinin çok güzel bir şekilde aktarıldığını kaydetti.

Böylesi olayların yaşanmamasını temenni ettiklerini ancak kısa bir süre önce ülkeye füze düştüğünü ve düzensiz göçmen sorununun da ara ara gündeme geldiğini anımsatan Uluçay, Sivil Savunma Teşkilatının böylesi durumlarda halkı güvende tutacak özveri ve çabayı ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

Bu arada tatbikatı izleyenler arasında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, üst düzey askeri yetkililer ile vatandaşlar da vardı.

(BRT)