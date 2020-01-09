İskele Belediyesi, İskele-Boğaz yolu çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, acil müdahalede bulunması gerektiğini ifade etti.
İskele Belediyesi, yağmur ve fırtınanın neden olduğu ana yol ve yol kenarlarında ki hasarlara imkânlar el verdiğince anında müdahalede bulunduklarını, bu kez İskele Boğaz’da fırtınanın da etkisiyle şiddetlenen dalgaların neden olduğu hasara müdahale ettiklerini kaydederek. yol kenarında bulunan kaldırımın hasar gördüğü ve söz konusu bölgenin, güvenlik şeridine alındığını belirtti.
Belediye söz konusu yola Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından çok acil müdahalede bulunulması gerektiğini kaydederek, her gün tonlarca ağırlıktaki kamyon ve tankerlerin geçtiği yolun, denizde oluşan gel-gitten ötürü çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.
Son Güncelleme: 09.01.2020 18:10
Bir Ulaştırma Bakanı daha ne olması lağzım ki istifa etsin.
Birileri ölmeden asla düzeltmezler anca altına demir koyarlar