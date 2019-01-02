İskele Bölgesi Yolların Son Durumu

Kalecik - Tuzluca kavşakları arasında kalan yolda su birikintisi nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor.

Boltaşlı' dan sahile giden yolda köprü yıkılması sonucu yol kullanılamaz duruma gelmiştir. Yol trafiğe kapalı.

Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yolda çökme meydana geldiğinden yol trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım, Yeşilköy' de alternatif yollardan verilmektedir.

Derince Adaçayı köyleri arasında kalan yolda oluşan taş ve topraklar, belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile temizlenerek trafiğe açıldı.