İskele bölgesinde yangın!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

Bugün saat 11.40 sıralarında İskele'de Sanayi Bölgesi ile BRTK arasında bulunan ormanlık alan içerisinde henuz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri, Orman dairesi ekipleri, Sivil Savunma ve İskele Belediyesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu yaklaşık 15 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar, akasya.selvi ve çam ağaçları kısmen yanarak zarar görmüştür.

Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soruşturma devam etmektedir.