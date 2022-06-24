İskele Çöplüğü'nde yangın!

İskele Çöplüğünde akşam saatlerinde yangın çıktı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, BRT'de telefonla katıldığı programda "Yaklaşık 1 saat önce, İskele çöplük alanının 8 farklı noktası kişi veya kişilerce yakıldı" dedi.

“Daha öncede bölgede yangın çıktığı için birtakım önlemler almıştık” diyen Sadıkoğlu, belediye personelinin yangını söndürdüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Sadıkoğlu, “Personel çöplük alanda birilerini gördüklerini söylediler, polisimize haber verdik. Haber bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası