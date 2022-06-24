Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!

İskele Çöplüğü'nde yangın!

İskele çöplüğünün 8 farklı noktasında yangın çıktı.

24 Haziran 2022 Cuma 23:00
0 Okunma
İskele Çöplüğü'nde yangın!
banner48

İskele Çöplüğünde akşam saatlerinde yangın çıktı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, BRT'de telefonla katıldığı programda "Yaklaşık 1 saat önce, İskele çöplük alanının 8 farklı noktası kişi veya kişilerce yakıldı" dedi.

“Daha öncede bölgede yangın çıktığı için birtakım önlemler almıştık” diyen Sadıkoğlu, belediye personelinin yangını söndürdüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Sadıkoğlu, “Personel çöplük alanda birilerini gördüklerini söylediler, polisimize haber verdik. Haber bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstenilen sonucu alamamak üzücü
İstenilen sonucu alamamak üzücü
1 saat içinde 1 kilometrekarelik alan yandı
1 saat içinde 1 kilometrekarelik alan yandı
Tatar yeniden bölgeye gidiyor!
Tatar yeniden bölgeye gidiyor!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim