İskele çöplüğünde yangın

Topçuköy-Ardahan yolu üzerinde bulunan İskele Çöplüğünde henüz belirlenemeyen nedenle bir yangın çıktı.

İskele Belediyesi yardım çağrısında bulundu.

İskele Belediyesi'nin duyurusu şöyle:

"HALKIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR

TOPÇUKÖY-ARDAHAN YOLU ÜZERİNDE BULUNAN İSKELE ÇÖPLÜĞÜNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN ÖTÜRÜ YANGIN ÇIKMIŞTIR.

İSKELE ÇÖPLÜĞÜNDE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE İÇİN BÖLGE VATANDAŞLARIMIZIN İŞ MAKİNESİ VE TRAKTÖRLERİNE İHTİYACIMIZ BULUNMAKTADIR.

RÜZGÂRIN DA ŞİDDETİYLE GİDEREK YAYILAN VE EKİLİ ALANLARI TEHDİT ETMEYE BAŞLAYAN YANGINA İSKELE İTFAİYESİ VE İSKELE BELEDİYESİ’NE AİT SU TANKERLERİ VE İŞ MAKİNELERİ İLE MÜDAHALE EDİLMEKTEDİR"