İskele'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

İskele Polis Müdürlüğü dün saat 20.00 - 24.00 saatleri arasında, sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi. Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 420 araç kontrol edip, suç işlediği tespit edilen 69 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gitti.