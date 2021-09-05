İskele'de ayrılma aşamasındaki eşini bıçakladı, intihara teşebbüs etti!

İskele'ye bağlı Topçuköy'de eşine pusu kurup saldıran adam eşini yaraladıktan sonra pire ilacı içerek intihar etti. Ayrılma aşamasındaki eşi ile yaklaşık iki aydır ayrı yaşayan K.S. dün gece çocuğunun doğum günü kutlamasının ardından evine giden eşini gizlice takip etti ve aniden karşısına çıkarak önce boğazını sıktı daha sonra da üzerinde götürdüğü bıçağı çıkarıp eşinin yüzüne doğru sallayarak eşinin dudağının yırtılmasına sebep oldu.

Panik halinde olay yerinden kaçan adam gizlenmek için gittiği evde pire ilacı içerek intihara kalkıştı. Dudağı yırtılan eşine, İskele Sağlık Ocağı'nda nöbetçi doktor tarafından 3 dikiş atıldı. Adam ise ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastahanesine kaldırılarak hastahanede midesi yıkandı ve hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Şahsın hastahanede 72 saat doktor ve polis kontrolünde tutulacağı daha sonra da mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. (MHA)