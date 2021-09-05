Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın Tutukluluğu 3 Gün Uzatıldı
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın...
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı konseri
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı...
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Hapçılar hapı yuttu
Hapçılar hapı yuttu

İskele'de ayrılma aşamasındaki eşini bıçakladı

05 Eylül 2021 Pazar 21:22
1424 Okunma
İskele'de ayrılma aşamasındaki eşini bıçakladı

İskele'de ayrılma aşamasındaki eşini bıçakladı, intihara teşebbüs etti!

İskele'ye bağlı Topçuköy'de eşine pusu kurup saldıran adam eşini yaraladıktan sonra pire ilacı içerek intihar etti. Ayrılma aşamasındaki eşi ile yaklaşık iki aydır ayrı yaşayan K.S. dün gece çocuğunun doğum günü kutlamasının ardından evine giden eşini gizlice takip etti ve aniden karşısına çıkarak önce boğazını sıktı daha sonra da üzerinde götürdüğü bıçağı çıkarıp eşinin yüzüne doğru sallayarak eşinin dudağının yırtılmasına sebep oldu.

Panik halinde olay yerinden kaçan adam gizlenmek için gittiği evde pire ilacı içerek intihara kalkıştı. Dudağı yırtılan eşine, İskele Sağlık Ocağı'nda nöbetçi doktor tarafından 3 dikiş atıldı. Adam ise ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastahanesine kaldırılarak hastahanede midesi yıkandı ve hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Şahsın hastahanede 72 saat doktor ve polis kontrolünde tutulacağı daha sonra da mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşın PCR Çilesi!
Vatandaşın PCR Çilesi!
Girne Sosyal Sigortalar Dairesi'nde Pozitif Vaka!
Girne Sosyal Sigortalar Dairesi'nde Pozitif Vaka!
Mutluyaka’da yangın
Mutluyaka’da yangın
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim