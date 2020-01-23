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İskele'de belediye ve klinik iş birliği ile ağız ve diş sağlığı eğitimi

23 Ocak 2020 Perşembe 16:37
İskele'de belediye ve klinik iş birliği ile ağız ve diş sağlığı eğitimi

 İskele Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Birimi ve Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği iş birliğiyle ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verildi, diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, klinikte görevli Diş Hekimi Lydia İnce, Şehit İlker Karter İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verdi.

“Evde sağlık herkese sağlık, hizmet gönül işidir” ana sloganıyla 4 hemşiresiyle hizmet verdiği belirtilen İskele Belediyesi Sağlık Birimi, halk sağlığı için projeler hazırlayarak farkındalık yaratmaya devam ediyor. 

Öğrencilere, Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği’nde görevli Diş Hekimi Lydia İnce tarafından ağız ve diş sağlığı hakkında eğitici bir o kadar da eğlendirici bilgiler verildi.

Şeker ve şekerli gıdaların ağız ve diş sağlığına verdiği zararlar üzerinde durulan eğitimde çocuklara maket diş üzerinde dişin nasıl ve ne kadar süreyle fırçalanması gerektiği de anlatıldı.

Seminerin sonunda İskele Belediyesi Sağlık Birimi, eğitime katılan çocuklara diş fırçası ile diş macunu hediye etti.

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İskeleAğızDişBelediyeKlinikHaberGündem
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