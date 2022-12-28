Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık'ta Mağusa'da, M.A.(E-25), İskele’de bulunan bir şahsa ait araziyi, mal sahibinin bilgisi olmaksızın başka iki şahsa yalan beyanda bulunarak, sahtelemiş olduğu kira sözleşmesi ile kiralamak suretiyle 8.400 Stg. parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. M.A. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
İskele'de dolandırıcılık!
İskele'de başka bir şahsa ait araziyi iki farklı kişiye kiralayarak 8 bin 400 sterlin parayı sahtekarlıkla tehdit ettiği tespit edilen M.A. tutuklandı.
28 Aralık 2022 Çarşamba 14:39
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