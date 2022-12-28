İskele'de dolandırıcılık!

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık'ta Mağusa'da, M.A.(E-25), İskele’de bulunan bir şahsa ait araziyi, mal sahibinin bilgisi olmaksızın başka iki şahsa yalan beyanda bulunarak, sahtelemiş olduğu kira sözleşmesi ile kiralamak suretiyle 8.400 Stg. parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. M.A. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.