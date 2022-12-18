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İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, İskele’de H.Y.’nin evine baskın yaptı.

18 Aralık 2022 Pazar 15:05
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İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...



Polis ekipleri konu evde ayrı ayrı poşetlerde  80 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye el koydu.

Bugünkü nöbetçi mahkeme huzuruna çıkartılan H.Y., aleyhine tahkikat maksatlı 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, zanlıyı, 17 Aralık 2022 tarihinde, İskele’de aldığı ihbar üzerine evinde tespit ettiklerini söyledi.

Fatma Güder, zanlının polisi görünce evin bahçe kısmından eve doğru koştuğu sırada alıkonulduğunu ve koştuğu güzergahta yapılan aramada, ayrı ayrı poşetler içerisinde 80 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Güder, soruşturmanın yeni başladığını belirttikten sonra,  mahkemeden zanlı aleyhine süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Umut İnan, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.(MHA)

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