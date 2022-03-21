İskele'de feci olay!

Polisten, yaşanan iş kazasıyla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

20.03.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, İskele’de Ağıllar bölgesinde, Doğan İNCE bir ağılın damında sac montajı yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, üç metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırılıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından omurgasında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.