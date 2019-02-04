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İskele'de ' İşaret Dili Kursu' tamamlandı

İskele Belediyesi, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) ve Larnaka Türk Kadınlar Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen İşaret Dili Kursu tamamlandı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:43
İskele'de ' İşaret Dili Kursu' tamamlandı
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İskele Belediyesi, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) ve Larnaka Türk Kadınlar Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen İşaret Dili Kursu tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 kişinin katılımıyla 3 ay süren İşaret Dili Kursu’na tamamlayanlara İskele AKM’de düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

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KATILIMCILAR SERTİFİKALARINI ALDI

Sertifikalar kursiyerlere, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, Kurs Eğitmeni Dr. Aslı Önay Akçay, KİKEV Başkanı Bahire Coşkuner Doğru, KİKEV Kadın Kolları Sorumlusu Emine Soyluhan, KİKEV Sanatsal İşler Sorumluları Ekrem Soyluhan ve Mehmet Çalışkanlar tarafından taktim edildi.

KİKEV Başkanı Bahire Coşkuner Doğru yaptığı konuşmada katkılarından dolayı İskele Belediyesi’ne ve Larnaka Türk Kadınlar Birliği’ne teşekkür etti. Soyluhan ayrıca İskele Belediyesi ve Larnaka Türk Kadınlar Birliği’ne teşekkür plaketi verdi.

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KıbrısGündemİskeleIşaretDili
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