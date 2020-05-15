İskele'de 'korona' denetimi

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs itibariyle açılmaya başlayan paket servisi yapan işletmelere ve diğer esnafa korona virüsü denetimi yapıyor. Yapılan denetimlerde, hijyen koşulları başta olmak üzere maske, eldiven, önlük ve bone kullanımı, sosyal mesafe kurallarının yanı sıra iş yeri ruhsatları ve çalışanların sağlık karneleri kontrol ediliyor.

ZABITANIN KORONA VİRÜSÜ MESAİSİ SÜRÜYOR

İskele Belediyesi, Korona Virüsü mesaisini sürdürüyor. Virüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte yoğun bir çalışma temposuna giren iskele Belediyesi Zabıta Birimi, normalleşme sürecinde de aktif rol oynuyor. Birim şimdilerde, normalleşme süreci kapsamında açılan işyerlerine rutin kontrol gerçekleştiriyor.

KURALLARA UYAN ESNAFA TEŞEKKÜR ETTİLER

Covid-19 testlerini yaptırdıktan sonra kapılarını açan İskele Esnafı, eskiye dönüşün zor olacağının bilincinde ancak toparlanmaya çalışıyor. İskele Belediyesi de testlerini yaptırdıktan sonra paket servis kapsamında iş yerini açan esnaf başta olmak üzere İskele’de ki tüm işyerlerini düzenli olarak kontrol ediyor. Yapılan son denetimlerde esnafın maske, eldiven, bone, önlük kullanımı başta olmak üzere, sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uyup uymadıklarını kontrol eden Zabıta Birimi, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. Çalışanların sağlık karneleri ve satışı yapılan ürünlerin son kullanım tarihini de kontrol eden Zabıta, kurallara uyduğu ve toplum sağlığını dikkate aldıkları için İskele Esnafına teşekkür etti.