İskele'de korona denetimi yapıldı

İskele Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile işbirliğinde “korona denetimi” yaptı.

Dün ve önceki gün, İskele’de faaliyet gösteren restoran, bar ve pastanelere “korona denetimi” gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıta Birimi ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Bakanlar Kurulu kararıyla alınan ve Covid-19 önlemlerinin sıralandığı tutanağı da işyerlerine teslim etti.

İşyerlerinin, söz konusu tutanakta yer alan önlemlere uyup uymadığı ise yapılacak denetimlerde kontrol edilecek, uymayan işletmelere ise 20 asgari ücret kadar ceza kesilecek.