İskele'de MANNE Projesi anlatıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından pilot bölge ilan edilen İskele alkol, uyuşturucu maddeler ve bağımlılık konusunda bilinçlendiriliyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yerel mücadele çalışmaları yapılmasının öneminden yola çıkarak geliştirdiği ve hayata geçirdiği Mahalle Anneleri Projesi (MANNE) ilk olarak İskele Belediyesi’ne bağlı Ardahan Köyü’nde yaşayan kadınlarla paylaşıldı.

Türkiye’den gelen alanında uzman kişiler; Proje Danışmanı Prof. Dr. Kültekin Ögel ve MANNE Projesi’nin uygulandığı Küçükçekmece Belediyesi’nde proje koordinatörü olarak görev yapan Sema Balık Okutan’ın verdiği eğitim toplantılarına katılan İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri Berna Bal ve Gamze Özkan Ardahan’da kadınlarla buluştu.

İskele Belediyesi Ardahan Lokali’nde yer alan buluşmada, kadınlar, alkol uyuşturucu maddeler ve bağımlılık konusunda bilgilendirildi.