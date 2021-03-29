İskele'de Öğrencilere Antijen Testi Yapıldı

İskele’de bulunan İskele Ticaret Lisesi ile Bekirpaşa Lisesi’nde eğitim gören 12. Sınıf öğrenciler de sayıları az olsa da bugün ders başı yaptı.

İskele Belediyesi de, 5 Şubat itibari ile İskele’de başlattığı ücretsiz PCR Testlerini bugün okullara taşıdı.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri kendilerine eşlik eden İskele Sağlık Ocağı’nda görevli bir hemşire ile okula dönen 12. Sınıf öğrencilerine antijen testi yani kişinin anlık olarak COVİD-19 olup olmadığını belirleyen testler yaptı.

Test sonuçlarında herhangi bir olumsuz vakaya rastlanmadı.

İSKELE’DE PCR TESTLERİ YAPILMAYA DEVAM EDİYOR

İskele Belediyesi’nin girişimleri neticesinde İskele’de başlatılan ücretsiz PCR Testleri ise aralıksız devam ediyor. İskele Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğinde, İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda yapılmaya devam eden PCR Testlerinden daha fazla kişinin yararlanması ve daha çok kişiye ulaşılabilmesi için saatleri uzatıldı. Buna göre Pazar günleri hariç hafta içi her gün PCR Testleri 08.30-12.00/13.00-15 arası Cumartesi günleri ise 09.00-12.00 saatleri arasında yapılıyor. İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına özen gösterilerek yapılan testler sırasında İskele Belediyesi İlaçlama Birimi de düzenli olarak salonda dezenfektan çalışması yapıyor.

İSKELE’DE YAPILAN TEST SAYISI 6 BİN 500

Öte yandan İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri tarafından 5 Şubat’ta başlayan, Pazar hariç hafta içi her gün ve Cumartesi günleri yapılan ücretsiz PCR Testlerinden yararlananların sayısı 6 bin 500’e ulaştı.