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İskele'de ortak denetimler sürüyor

İskele Belediyesi’nin, İskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü’yle başlattığı ortak denetimler sürüyor.

30 Nisan 2021 Cuma 13:57
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İskele'de ortak denetimler sürüyor

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, koronavirüs salgınının ülkede görüldüğü andan itibaren denetimler devam ediyor.

Ekipler, halk sağlığından hareketle, halkın yoğun olarak gittiği yerlerin yanı sıra İskele Belediyesi sınırlarında bulunan tüm işletmeleri, pandemi kuralları çerçevesinde denetliyor.

DENETİMLERDE PANDEMİ KURALLARI DİKKATE ALINDI

İskele Belediyesi sınırlarında bulunan kafe, pastane, restoran, kasap, market gibi halkın yoğun olarak gittiği işletmeleri düzenli olarak denetlemeye, özellikle maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ile hijyen kurallarını yerinde incelemeye devam eden İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri marketler, paket servis yapan restoranlar, berber, kuaför, kafe, kasap gibi yerleri denetledi.

Denetimlerde müşteri kayıt defteri tutulup tutulmadığının yanı sıra işletmelerde; ateş ölçer, hijyenik paspas, dezenfektan olup olmadığını da kontrol eden ekipler, pandemi kurallarının en başında yer alan maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını da yerinde inceledi.

Denetimlerin sonunda bazı işletmelere son ikazlarını yazılı olarak yapan ekipler, bir sonraki denetime kadar işletmelere süre tanıdı.

Anahtar Kelimeler:
İskele Belediyesi
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