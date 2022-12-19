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İskele'de şok baskın

19 Aralık 2022 Pazartesi 13:27
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İskele'de şok baskın



İskele Belediyesine bugün yapılan bir ihbar üzerine İskele Kaza Veteriner Dairesi, İskele Belediyesi ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri, İskele Sanayi Bölgesinde Y. T.’ye ait bir soğuk hava deposunda uygunsuz bir ortamda, kesim öncesi ve sonrası kontrolü yapılmamış 20 adet domuz karkası, bir tosun karkası, 20 kg. karides,  muhtelif karkas parçaları (İç organlar, kelle, ayak) ve 100 kg. somon balığı  muhafaza edildiği tespit edildi.

Soğuk hava deposunda uygunsuz bir şekilde muhafaza edilen domuz ve sığır karkası İskele Belediye ekipleri tarafından tutanakla gömülerek imha edilip ve bahse konu şahsa Veteriner mevzuatları uyarınca gerekli idari ceza yazıldı.

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