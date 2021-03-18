İskele'de uyuşturucu operasyonu

İskele’de O.C.P.(E-25) ve J.L.E.’nın (E-28) kaldığı ikametgahta dün 18.00’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 190 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 hassas terazi ve uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alındı.

O.C.P.’ye (E-25) ait araç içerisinde yapılan aramada da uyuşturucu madde kalıntıları olduğuna inanılan bir adet pipo bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.