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İskele'de uyuşturucu operasyonu

18 Mart 2021 Perşembe 11:58
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İskele'de uyuşturucu operasyonu

İskele’de O.C.P.(E-25) ve J.L.E.’nın (E-28) kaldığı ikametgahta dün 18.00’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 190 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 hassas terazi ve uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alındı.
O.C.P.’ye (E-25) ait araç içerisinde yapılan aramada da uyuşturucu madde kalıntıları olduğuna inanılan bir adet pipo bulundu. 

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Son Güncelleme: 18.03.2021 13:06
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