İskele'de uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

29.03.2021 tarihinde saat 19:00 sıralarında İskele’de, O.A.O.(E-30)’nun kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada saksı içerisinde ekili 4 adet hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve metal kavanoz içerisinde bir miktar hintkeneviri tohumu bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.