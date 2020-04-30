Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

İskele'de yarın belediye veznesi kapalı

Temizlik işleri, su işleri ve defin işleri birimleri hizmet verecek.

30 Nisan 2020 Perşembe 15:51
50 Okunma
İskele'de yarın belediye veznesi kapalı

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yarın İskele Beldiyesi veznesi kapalı olacak.

Temizlik İşleri Birimi,Su İşleri Birimi ile cenaze işlemleri için Defin İşleri Birimi ise mesaisine kesintisiz devam edecek.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesine  0548 810 11 77’den 24 saat ulaşılabilecek 
Temizlik İşleri Birimi ile Defin İşleri Birimine ’ne 0548 810 11 05 Su İşleri Birimine  ise 0548 810 11 09 / 0548 810 12 29 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek. 


İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, işçi ve emekçilerin bayramını kutlarken sağlıklı ve huzurlu nice güzel günlerde buluşmayı ümit etti. 

Sadıkoğlu, mesajında şunlara yer verdi:

 “Kovid-19 salgını nedeniyle bir bayramı daha evlerimizden kutluyoruz. İşçilerimizin ve emekçilerimizin bayramı olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı çoğu işçi, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde geçirmek zorunda kalırken,  tıpkı diğer belediyelerde olduğu gibi İskele Belediyesi’nin de birçok biriminde görev alan emekçi arkadaşlarım siz halkımıza kesintisiz hizmet sunmak için var güçleriyle çalışmaya devam ediyor.  Siz #evdekalın, siz #sağlıklıolun diye şu zor günlerde mesai gözetmeksizin canla başla çalışan tüm personelim başta olmak üzere, tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutluyor, sağlıklı ve huzurlu nice güzel günlerde buluşmayı ümit ediyorum.” 

1 MAYIS’A ÖZEL LOGO 
Bu arada İskele Belediyesi’nin resmi facebook sayfasında bulunan profil fotoğrafı ise 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’na özel olarak uyarlandı. Özel günlerde logosunda farklı çalışmalar yapan İskele Belediyesi, bu kez, covid-19 salgınına dikkat çeken bir profil fotoğrafı tasarladı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tedavi amaçlı yurt dışında bulunup ülkeye dönemeyenler için yol haritası
Tedavi amaçlı yurt dışında bulunup ülkeye dönemeyenler için yol haritası
Çiçeklendirme çalışmaları başladı
Çiçeklendirme çalışmaları başladı
Başbakan 1 Mayıs'ı kutladı
Başbakan 1 Mayıs'ı kutladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim