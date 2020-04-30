İskele'de yarın belediye veznesi kapalı

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yarın İskele Beldiyesi veznesi kapalı olacak.

Temizlik İşleri Birimi,Su İşleri Birimi ile cenaze işlemleri için Defin İşleri Birimi ise mesaisine kesintisiz devam edecek.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesine 0548 810 11 77’den 24 saat ulaşılabilecek

Temizlik İşleri Birimi ile Defin İşleri Birimine ’ne 0548 810 11 05 Su İşleri Birimine ise 0548 810 11 09 / 0548 810 12 29 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, işçi ve emekçilerin bayramını kutlarken sağlıklı ve huzurlu nice güzel günlerde buluşmayı ümit etti.

Sadıkoğlu, mesajında şunlara yer verdi:

“Kovid-19 salgını nedeniyle bir bayramı daha evlerimizden kutluyoruz. İşçilerimizin ve emekçilerimizin bayramı olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı çoğu işçi, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde geçirmek zorunda kalırken, tıpkı diğer belediyelerde olduğu gibi İskele Belediyesi’nin de birçok biriminde görev alan emekçi arkadaşlarım siz halkımıza kesintisiz hizmet sunmak için var güçleriyle çalışmaya devam ediyor. Siz #evdekalın, siz #sağlıklıolun diye şu zor günlerde mesai gözetmeksizin canla başla çalışan tüm personelim başta olmak üzere, tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutluyor, sağlıklı ve huzurlu nice güzel günlerde buluşmayı ümit ediyorum.”

1 MAYIS’A ÖZEL LOGO

Bu arada İskele Belediyesi’nin resmi facebook sayfasında bulunan profil fotoğrafı ise 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’na özel olarak uyarlandı. Özel günlerde logosunda farklı çalışmalar yapan İskele Belediyesi, bu kez, covid-19 salgınına dikkat çeken bir profil fotoğrafı tasarladı.