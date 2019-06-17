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İskele'de yol açma çalışmaları sürüyor

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
İskele'de yol açma çalışmaları sürüyor

İskele Belediye Personelinin, İskele’de etkili olan sağanak yağmur sonucu trafiğe kapatılan Ecevit Meydanı ile Şehit Mustafa Orhan Caddesi’ndeki yol açma çalışmaları devam ediyor. ACİL DURUMLARDA ULAŞILABİLECEK NUMARALAR İSKELE BELEDİYE BAŞKANI HASAN SADIKOĞLU: 0548 877 66 66 İSKELE BELEDİYESİ MÜDÜR VEKİLİ MUSTAFA KABASAKAL: 0548 847 07 07 İSKELE BELEDİYESİ USTABAŞI CENGİZ ER: 0548 810 11 05 SİVİL SAVUNMA: ALO 101 / 371 27 46-371 27 48 POLİS İMDAT: 155 İSKELE POLİS MÜDÜRLÜĞÜ 0392 371 23 33

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Mağusa 2019-06-17 16:15:48

Alla hAllahh Alla hAllahhh mağusada damla yok re

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Yog 2019-06-17 16:25:52

Bog

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Lefkoşa 2019-06-17 20:23:42

Lefkoşa'da da yağmır yok

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