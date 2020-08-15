Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Emaneti cebe attı
Emaneti cebe attı
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
Flaş Haber
KKTC'de 10 yeni vaka!
Kapat

İskele'den 2 pozitif vaka!

İskele’de 2 pozitif vakanın tespit edildiği öğrenildi. Kıbrıs Postası sitesinin haberine göre vakalardan biri trafik polisi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:34
7131 Okunma
İskele'den 2 pozitif vaka!

İskele’de 2 pozitif vakanın tespit edildiği öğrenildi. Kıbrıs Postası sitesinin haberine göre vakalardan biri trafik polisi.

Ülkedeki yerel vakalardaki artış sürüyor…

Dün Yenierenköy bölgesinde tespit edilen iki yerel pozitif vakanın ardından bugün de İskele bölgesinde 2 yeni yerel pozitif vakaya rastlandığı öğrenildi.

Kıbrıs Postası sitesinin haberine göre pozitif vakalardan biri, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde çalışan bir polis.

Söz konusu polisin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, tedbir amaçlı müdürlükte görev yapan tüm polislere test yapıldığı ve ülke genelindeki müdürlüklerde virüse karşı alınan önlemlerin arttırıldığı öğrenildi.

Öte yandan yine İskele’deki bir sitede yaşayan yurtdışı bağlantılı bir şahsın pozitif olduğu öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı temaslı takip ekipleri, her iki vakayla ilgili temaslı takip çalışmalarını sürdürüyor…

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKKTC Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kiprislii 2020-08-15 19:35:23

Merak edenlere soyleyim. Site Royal Sun sitesi.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KKTC'de 10 yeni vaka!
KKTC'de 10 yeni vaka!
“Yola çıkıyoruz, yavaş yavaş ısınmaya başladık”
“Yola çıkıyoruz, yavaş yavaş ısınmaya başladık”
Emaneti cebe attı
Emaneti cebe attı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim