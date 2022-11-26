İskele - Ercan Anayolu'nda trafik kazası

26.11.2022 tarihinde, saat 18:15 raddelerinde Geçitkale'de, İskele - Ercan Anayolu, eski dörtyol anayolu kavşağında, Cemal EMiRHAN(E-24) yönetimindeki JT 544 plakalı salon araç ile dikkatsizce eski Gecitkale - Dörtyol ana yolundan geçitkale istikametine doğru sürüp anayolda seyretmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden İskele - Ercan anayoluna çıkış yapması sonucu o esnada İskele Ercan Anaolunda iskele istikametine doğru seyretmekte olan Hasan OYKUN (E-59) yönetimindeki LN 010 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan JT 544 plakalı araç sürücüsü Cemal EMIRHAN ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Murat DEMİRAY yine LN 010 plakali arac sürücüsü Hasan OYKUN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Pervin OYKUN hafif şekilde yaralanarak kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.