İskele Evkaf Türk Maarif Koleji'nin açılış töreni yapıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapımı tamamlanan İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nin açılış töreni dün gerçekleştirildi.

Açılışa, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in yanı sıra bazı milletvekilleri, bakanlık müsteşarları, müdürleri, kurum temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından konuşmalara geçildi.

Ersan Saner: "REKORA DOĞRU KOŞUYORUZ"

Başbakan Ersan Saner törende yaptığı konuşmada, çok güzel ve gurur verici bir eseri eğitim hayatına kazandırmak için toplandıklarını belirterek, eserin hayata geçmesine koyan herkesi kutladı.

2010 yılında Nazım Çavuşoğlu eğitim bakanı iken, kendisinin de ulaştırma bakanı olduğunu hatırlatan Saner, dönemin Başbakanı daha sonra Cumhurbaşkanı olan Derviş Eroğlu ve dönemin Başbaşkanı İrsen Küçük'ün İskele bölgesi için çok ciddi projeler ürettiğini kaydetti.

İskele'de Türk Maarif Koleji'nin İskele Bekirpaşa Lisesi bünyesinde eğitime başladığına değinen Saner, Gazimağusa'da da Türk Maarif Koleji'nin yolculuğuna Namık Kemal Lisesi bünyesinde başladığını ifade etti.

Bölgeye yapılan altyapı yatırımlarının o dönemlere rastladığını kaydeden Saner, KKTC'deki yaşam kalitesini artırmak için ortaya konulan projelere Nazım Çavuşoğlu'nun da dönemin İskele milletvekili olarak katkı yaptığını ifade ederek, "Bugün ortaya koyduğu vizyon okul olarak karşımıza çıkmıştır" dedi.

Bu işin takım işi olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, Çavuşoğlu'nun taşıdığı bayrağı daha sonraki bakanlar ve bugün Olgun Amcaoğlu'nun devraldığını dile getirerek, Amcaoğlu'nun döneminde okulun İskele halkının hizmetine sunulduğunu söyledi.

"51 öğretmen, 326 öğrencisiyle 2021-2022 eğitim yılında bu nadide tesiste öğrenci olmak benim de hayalim olurdu" diyen Saner, okulun çok güzel dizayn edildiğini ve eğitim alırken içinde olmaktan gurur duyulan bir eser olduğunu belirtti.

1571 yılında Osmanlı'nın torunları olarak adaya gelip yerleşilen günden itibaren kurulan vakıfların bugün hala ülkeyi geleceğe taşımak ve manevi değerlerin güçlenmesi adına çalışmalar yaptığının altını çizen Başbakan Saner, "Birçok eserin hayata kazandırılmasında büyük rol oynuyorlar" dedi.

Son dönemde özellikle 2021-2022 yılları arasında eğitime gerek devlet, gerek özel sektör gerekse kurumların desteğiyle kazandırılan eğitim yapıtlarında rekora doğru koşulduğunu belirten Başbakan Saner, Kıbrıs'ta Türk idaresi altında tekrardan Evkaf'ın kurulmasını sağlayan Dr. Fazıl Küçük'e teşekkürlerini sundu.

Gençliğe yatırımın, geleceğe yatırım olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, okulun yapımına katkı koyan ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederek, okulun tüm KKTC halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Olgun Amcaoğlu: "BAYRAĞI DEVRALDIK, DURMAK YOK"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, okulun binasının bir takım işi ve takım çalışmasının ürünü olduğunu vurgulayarak, "Bu, ülkenin geleceğinde eğitimin ne kadar önemli olduğunun açık bir göstergesidir" dedi.

Eğitim bakanı olduktan sonra İskele'deki bu yatırımın yanına nicelerinin katılması gerektiği konusunda belediyenin katkıları olduğunu dile getiren Amcaoğlu, 500 kişilik Yakın Doğu ailesinin temellerini attığı ve Şubat'ta kapılarını açacak ikokul inşaatının süratle devam ettiğini bildirdi. Amcaoğlu, İskele Meslek Lisesi'ndeki 500 metre karelik turizm uygulamalı derslerin verilebileceği, beldenin en büyük ihtiyacı olan yatırımın belediyenin ve özel şirketin katkılarıyla devam ettiğini de söyledi.

"Bayrağı devraldık" diyen Bakan Amcaoğlu, Aralık ayında bayrağı devralırken Maliye Bakanlığı döneminde son 10 yıl için aktarılan 45 milyonun, yatırıma, okula, öğrencilerin ve Kıbrıs Türkü'nün varlığının geleceğine dair atılacak adımlarda çok önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

Son 10 yılda yapılan yatırımların fersah fersah fazlasıyla, 16 okul, Ziyamet ve Yeşilyurt'ta özel eğitim merkezleri toplamda 8 bin öğrenciye mukabil edecek bir altyapının hayata geçmesini ilmek ilmek ördüklerinin altını çizen Amcaoğlu, ülkedeki eğitimin çağdaş koşullarda 25 kişilik sınıflarda dünya standartlarında yapılabilmesi için hiç usanmadan çalıştıklarını kaydetti.

"16 OKUL VE 2 ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ 1 YIL İÇİNDE EĞİTİME SUNULACAK"

Bunun bir takım işi olduğunu yineleyen Amcaoğlu, Kıbrıs Türk halkının en büyük özelliğinin toplumsal dayanışma olduğunu ifade etti. Çocuklar için fırsat eşitliği adına adımlar attıklarını dile getiren Amcaoğlu, kısmetse 13-14 Eylül'de öğrencilerin öğretmenlerle buluşacağını söyledi. Bu yıl ilköğretimden meslek liselerine kadar 9 okulun çocukların eğitimine sunulduğunu belirten Amcaoğlu, devamında 16 okul ve 2 özel eğitim merkezinin 1 yıl içinde eğitime sunulacağını bildirdi.

İskele bölgesinde ortaokul inşaatının yerinin teslim edilmek üzere hazır olduğunu da ifade eden Amcaoğlu, Lefkoşa'da çok yakında bir meslek lisesinin adımlarının da atılacağını belirtti. "Durmak yok" diyen Amcaoğlu, "Çocuklar için atılacak adımların harfiyen atılacağından kimsenin zerre şüphesi olmasın" vurgusu yaptı. Amcaoğlu, son olarak yatırıma katkı koyan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Nazım Çavuşoğlu: "10 YIL MÜCADELE VERDİK"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, kendisi için öğretmen olarak duygusal, bölgenin vekili olarak gururlu bir gün olduğunu ifade ederek, hükümetin bir bakanı olarak da halka fırsat eşitliği tanımanın büyük bir gururunu yaşadığını kaydetti.

Atalarımızı anan Çavuşoğlu, "Bu topraklarda 450 sene Türklüğü ve islamiyeti birlikte taşıdık" dedi. Okulun bir hayal olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, birçok vizyon engeli olmasına rağmen hayallerini hedef yaptıklarını ve hedefi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İlk eğitim bakanı olduğu dönemde okulun müjdesini verdiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, bunun için 10 yıl mücadele verdiklerini söyledi. Okulun hayata geçmesinin Kıbrıs Türk halkının her zaman büyük işleri başarmak için çıktığı imc usulü yolculuğun ortak başarısı olduğunu belirten Çavuşoğlu, okulun geleceğe insanlar yetiştireceğine dikkat çekerek, milli ve manevi değerlere çok özen gösterileceğinden şüphesi olmadığını söyledi.

Yüzyıllar önce vakıflara katkı koyanları belki burada tanıyan olmadığını ancak onların vatan sevgisini geleceğe taşıyacak öğretmenlerin, öğrencilerin burada olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, geçmiş nesillerin şu anda yapılan yatırımlara katkı koyduğunu anlattı.

"Biz bu topraklarda varız, var olmaya devam edeceğiz. Türklüğümüzle, müslümanlığımızla, kültürümüzle, geleneğimizle, göreneğimizle... Bizi, biz yapan değerlerle devam edeceğiz bu yola" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, okulun yapımında emeği geçen herkesi sevgi ve saygıyla selamladı.

"TARİHTE 10 TANE OKULUN 1 YILDA YAPILDIĞI BÖYLE BİR DÖNEM YOK"

Eğitim bakanlığı döneminde kendisini ziyaret eden Esin nenenin yaklaşık 12 milyona okul yaptırdığını, gelecek öğretim yılında okulun hizmete gireceğini açıklayan Bakan Çavuşoğlu, Vedat Ertekin'in yanı sıra Yakın Doğu ailesinin de 6 tane okul yaptırdığını aktardı. Çavuşoğlu,"Tarihte 10 tane okulun 1 yılda yapıldığı, böyle bir dönem yok" vurgusu yaptı.

DURALİ ELAL

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal de, Vakıflar Örgütü'nün tarihinden bahsederek, 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs'ı feth ettiği zaman okul, cami, su kemeri, çeşmeler yaptığını, faaliyetleri sürdürecek öğretmenlerin, imamların ve diğer görevlilerin maaşlarını ödemek, fakir fukaranın ihtiyaçlarının karşılamak ve açları doyurmak üzere Evkaf'ı kurduğunu anlattı.

Evkaf'ın Kıbrıs'ın İngiliz yönetimine geçmesiyle görevini yapamadığını, 15 Nisan 1956'da Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının çabalarıyla asli görevini yerine getirmeye başladığını dile getiren Elal, Vakıflar Örgütü'nün cumhuriyet tarihiyle hizmetlerini artırarak, sürdürmeyi görev bildiğini dile getirdi. Elal, Vakıflar Örgütü'nün inşaatını tamamladığı ve eğitime hazır hale getirdiği İskele Evkaf Türk Maarif Koleji binasını devrederek, asli görevlerinden bir tanesini yerine getirmenin hazzını yaşadığını belirtti. Vakıf yöneticileri ve çalışanları olarak mutluluklarını dile getiren Elal, eğitim kurumundan ülkeye yakışacak yöneticiler ve örnek bilim insanları yetişmesini temenni etti.

İBRAHİM BENTER

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, çok mutlu olduklarını belirterek, çocukların okulda kaliteli ve çağdaş eğitim almasını, milli ve manevi değerleri de öğrenerek, topluma faydalı insanlar olarak yetişmelerini temenni etti.

Binanın yapılması için Vakıflar İdaresi'nin 8 Milyon TL'lik katkı yaptığını aktaran Benter, bu paranın nereden geldiğinin sorulması gerektiğini ifade etti. Benter, vakıflara katkı yapan ataların isimlerini sayarak, yüzyıllar önce nene ve dedelerin vakıfları kurarak, hayır işlerinin yapılmasını sağladığını anlattı. Mallarını vakfetmiş neneler ve dedeler sayesinde hala bugün böyle güzel işler yapılabildiğini aktaran Benter, kendilerinin sorumluluğunun vakıflardan gelen katkıları doğru kullanmak olduğunu kaydetti.

Atalarının feth ettikleri yerlerde ilk olarak vakıfları kurduğunu dile getiren Benter, bunun atalarının gittikleri yerleri sömürmek için gitmediğini gösterdiğini kaydetti. Kapalı Maraş'ta takriben 5 bin dönüm arazinin ataları tarafından vakfedildiğini ve 300 yıl arazilerin kiralandığını,o kiralarla hayır işleri yapıldığını dile getiren Benter, şunları kaydetti:

"Rum, İngiliz, Türk herkes Kapalı Maraş'ın 300 yıl vakıf malı olduğunu kabul ediyor. Evraklar belli... Ama nedir ? Adamın biri çıkıyor ve diyor ki evet vakıf malıydı bu ama şimdi benim malım oldu, ben de içine otel yapacağım ve zengin olayım. Dünyanın neresinde bir vakıf malı, vakıf olmaktan çıkarılacak ve verilecek adamın birine alsın içine otel yapsın veya resturant yapsın da zengin olsun... Vakıf hukuku, İngiliz hukuku, uluslararası hukuk, bir vakıf malının vakıf malı olmaktan çıkarılarak, kişilerin üzerine geçmesine müsaade etmez. Burada da, dünyanın hiçbir yerinde de..."

Her sene bir okul binası, hastane binası, spor tesisi yapma ümidini dile getiren İbrahim Benter, iyilik medeniyetinin devam ettirilebilmesi için çocuklara değerlerin aktarılmasının önemini belirtti. Benter, müfredatın içinde milli ve manevi değerlerin olması, çocukların tarihi bilmesi gerektiğini kaydetti.

HASAN SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, yıllardır hayalini kurdukları, el birliği, güç birliği yaparak, geçen yıl Ağustos ayında temelini attıklarını okul binasının açılışı için toplandıklarını belirtti.

Gururlu olduklarını, bunun için yıllarca mücadele ettiklerini ve başardıklarını dile getiren Sadıkoğlu, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji'nin çocukların eğitimine ve geleceğine çok önemli katkı yapacağı gibi, İskele'ye de değer katacağını söyledi.

İskele'de kolej açılmasının geçmişine de değinen Sadıkoğlu, "Bu süreçte kolej binasını kazandırmak için mücadeleler verdik. Belediye olarak kolej binamızın projesini çizdirerek, katkı koyduk" dedi. Hasan Sadıkoğlu, binanın yapımına katkı koyan herkese teşekkür etti.

BETÜL YIKICI

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji Müdürü Betül Yıkıcı da, binada, 2021-2022 öğretim yılında 3 idareci, 51 öğretmen ve 326 öğrencinin eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunacağını belirterek, okulda kolej programı yanında IGCSE programı olmak üzere 2 eğitim programının uygulandığını ifade etti. Yıkıcı, okulda 13 derslik, kafetarya, dil odası ve bilişim teknolojileri odası bulunduğunu kaydetti.

Okulun hayata geçirilmesine katkı koyanlara teşekkür eden Yıkıcı, yeni binanın başta öğrenciler olmak üzere herkese hayırlı olmasını diledi.

Törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ve Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal'a teşekkür plaketi takdim etti.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla okulun açılış kurdelesi kesildi.