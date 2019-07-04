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İskele Festivali devam ediyor

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
İskele Festivali devam ediyor

24. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin Gala Gecesi İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türkiye, Şili, Arjantin, Kırgızistan, Kazakistan ve Kuzey Makedonya’nın katıldığı gala gecesini izleyenler arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da vardı.
Gala Gecesi saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra ülke ve yurtdışından gelen konuk ekiplerin gösterisi gerçekleştirildi.
Halk dansları gösterileri izleyenler tarafından beğen ve alkış topladı.

İskele Festivali kapsamında bu gece de Karadenizliler Gecesi yer alacak.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
İskele Festivali
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